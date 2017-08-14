Лютфи Заде жив

Информация о смерти всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде не соответствует действительности.
Напомним, что ранее о кончине ученого в США в субботу вечером сообщило агентство Trend.
В беседе с haqqin.az журналист Миршахин Агаев отметил, что лично разговаривал с Лютфи Заде прошлой ночью. Разговор состоялся в 23:25.
«Хотя голос Лютфи Заде был не таким бодрым, как раньше, он сказал, что чувствует себя хорошо. Он также поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье», - сказал Миршахин Агаев.