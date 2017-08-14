Азербайджанские позиции вновь под обстрелом

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских ВС 124 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на территории Ноемберянского, Бердского районов и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Газахского, Товузского, Кедабекского районов.

Подразделения ВС Азербайджана были кроме того обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.