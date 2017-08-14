Еще одно землетрясение в Турции

В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Haberturk.
Подземные толчки зафиксированы в 05:43 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,92 километра.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Haberturk.
Подземные толчки зафиксированы в 05:43 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,92 километра.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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