Послы Северной Кореи вызваны в Пхеньян

Послы КНДР в нескольких государствах, включая Россию и Китай, а также представителя страны в ООН вернулись в Пхеньян для совещания, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

По данным собеседника агентства, Северная Корея организовала встречу представителей дипломатических миссий после отзыва своих послов в крупнейших странах.

Сколько именно послов принимают участие в мероприятии, не сообщается. По данным Yonhap, в совещании участвуют посол КНДР в России, посол в Китае, а также постпред при ООН.

Представитель пресс-службы Министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ-Хюн заявил на брифинге, что встреча может стать рутинным мероприятием, подобным тому, что имело место в июле 2015 года.

В то же время, по данным агентства, встреча эта может иметь отношение к кризису, возникшему после испытаний Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Также может быть связана она и с предполагаемой подготовкой КНДР к дальнейшим ядерным испытаниям или военным действиям.