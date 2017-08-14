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Скончался известный азербайджанский художник

 

Скончался известный азербайджанский художник Аскер Аскеров. Об этом передает Trend со ссылкой на сообщение родных художника в Facebook.

Аскер Аскеров родился 26 февраля 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанское художественное училище имени А.Азимзаде, а в 1975 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева.

С 1973 года мастер участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения Аскера Аскерова экспонировались на выставках во Франции, Великобритании, Турции и других странах. Многие его произведения ныне украшают коллекции истинных ценителей искусства.

Аскер Аскеров также занимался педагогической деятельностью, преподавая в Республиканской гимназии искусств.

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