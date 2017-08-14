Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может подвергнуться дисквалифиции на 4 - 12 матчей за то, что оттолкнул судью, удалившего его с поля во время игры "Реала" с "Барселоной" на Суперкубке Испании. Неспортивное поведение португальца зафиксировано в соответствующем протоколе.

Отмечается, что отстранение от игр будет в первую очередь распространяться на матчи чемпионата.

Роналду оттолкнул судью на 82-й минуте матча после того, как ему выписали вторую жёлтую карточку: арбитр увидел в действиях форварда симуляцию. При этом первое предупреждение игрок получил, когда снял с себя футболку, забив "Барселоне" гол.

Тогда "Реал" обыграл "Барселону" со счётом 3:1. Ответная игра состоится 16 августа, и, скорее всего, Роналду её пропустит.