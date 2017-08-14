Адвокат об экстрадиции Лапшина в Израиль

Ситуация с экстрадицией осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина в Израиль может проясниться в ближайшие 7 - 10 дней, сказал Интерфакс-Азербайджан адвокат Эдуард Чернин.

«Думаю, в ближайшие 7 - 10 дней станет видно, какие шаги будут предприняты в этом направлении», - сообщил Э.Чернин.

Адвокат подчеркнул, что 14 августа вступает в силу решение Бакинского суда по тяжким преступлениям, приговорившего А.Лапшина к трем годам лишения свободы.

«Сегодня приговор вступает в силу. Процедура должна быть соблюдена. Должно прийти обращение Министерства юстиции Израиля в Минюст Азербайджана, после чего азербайджанская сторона рассмотрит его», - отметил адвокат.

По его словам, указанный процесс не может быть самопроизвольным.

«В принципе Израиль изъявил желание об экстрадиции Лапшина, но между «хотят» и конкретными действиями существует большая разница. Израильская сторона заявила, что у них существует определенная процедура», - подчеркнул он.

При этом адвокат не исключил бюрократических проволочек.

«Бывает, вопрос решается за один день, а бывает, что затягивается на полмесяца. Это, как говорится, как пойдет. Но пока обращения не было, процедура должна быть соблюдена», - сказал Э.Чернин.

Напомним: блогер Александр Лапшин, осужденный 20 июля Бакинским судом по тяжким преступлениям к лишению свободы сроком на три года, подал заявление с просьбой об экстрадиции его в Израиль. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат блогера Эдуард Чернин.