МИД России: «США должны вывести войска из Афганистана»

США должны вывести свои войска из Афганистана, так как кампания Вашингтона в этой стране провалилась. Об этом в интервью «Известиям» заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», — отметил дипломат.

Кабулов добавил, что Россия также выступает против замены регулярной армии США на наёмников частной военной компании. Дипломат назвал такую идею, которая в последнее время обсуждается в Соединённых Штатах, глупостью.

Напомним, что недавно СМИ сообщили, что Белый дом может передоверить большую часть своих военных полномочий в Афганистане частной военной компании, располагающей собственным штатом военных консультантов и воздушным флотом.