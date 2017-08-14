Армения попросила Россию о помощи

Армения обратилась к России с просьбой о предоставлении ей специализированного самолета для тушения пожара в старейшем заповеднике страны - Хосровском лесу, передает РИА Новости.

«Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову с просьбой предоставить специализированный самолет для помощи в тушении пожара в государственном заповеднике «Хосровский лес», — сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

По данным пресс-службы, сейчас ведутся подготовительные мероприятия для отправки самолета в Армению.

В тушении пожара участвуют 83 спасателя, 122 военнослужащих ВС Армении, 60 полицейских, 50 сотрудников лесного хозяйства, а также работники ближайшего рыбоводческого предприятия и добровольцы из числа жителей села Урцадзор.