В Стамбуле боевик ИГИЛ убил полицейского

Предполагаемый боевик террористической группировки "Исламское государство" смертельно ранил ножом полицейского в Стамбуле, сообщает газета Hürriyet.

Нападение произошло в воскресенье вечером при транспортировке предполагаемого боевика ИГИЛ в полицейское отделение. Ранее правоохранительные органы задержали его по подозрению в подготовке теракта. После совершения им нападения предполагаемый боевик был ликвидирован.

Накануне стало известно, что власти Турции задержали на юго-востоке страны троих мужчин, подозреваемых в подготовке убийств по заданию ИГИЛ. По версии следствия, боевики прибыли из сирийской Ракки и планировали осуществить нападения на людей, которые действовали против террористической группировки.