Биг-Бен закрывается на ремонт

Биг-Бен с 21 августа закрывается на ремонт, который продлится четыре года, сообщает Bloomberg.

Башня, колокол и часовой механизм пройдут техобслуживание.

«13,7-тонный колокол в башне Елизаветы должен будет прекратить звонить в целях обеспечения безопасности рабочих во время ремонта» - говорится в заявлении Палаты общин.

Последний раз часы Биг-Бена остановлены были по аналогичной причине в 2007 году. Еще же ранее по случаю ремонта куранты не работали с 1983 по 1985 годы.

Наконец, колокольный звон приостановлен был в 2013 году на время церемонии похорон бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер .