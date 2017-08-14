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Генерала спецслужб Узбекистана приговорили к пожизненному заключению

 

Бывший  первый заместитель председателя СНБ Узбекистана, генерал Шухрат Гулямов получил пожизненный срок. Таков приговор от 10 августа  Высшего Военного суда республики, сообщает CA-NEWS.

Как сообщало в январе этого года Радио «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»), 51-летний генерал-лейтенант Шухрат Гулямов, работавший первым заместителем председателя Службы национальной безопасности (СНБ) понижен в должности.

«Он переведен на службу в Управление СНБ по Сурхандарьинской области, откуда несколько лет назад был переведен в центральный аппарат спецслужб. После смерти первого президента республики Ислама Каримова Шухрат Гулямов оказался в списке нежелательных чиновников», - сообщали источники «Озодлика».

Согласно информации, предоставленной несколькими источниками «Озодлика», Шухрат Гулямов после официального объявления 2 сентября 2016 года о кончине первого президента Узбекистана Ислама Каримова отправил некоторых членов своей семьи на постоянное проживание в США.

Как уверены источники «Озодлика», до смерти Ислама Каримова Шухрат Гулямов являлся одним из малочисленных влиятельных чиновников, имевших беспрепятственный доступ в кабинет и резиденцию президента.

Генерал СНБ Шухрат Гулямов начал свою служебную деятельность в Управлении СНБ по Сурхандарьинской области. Гулямов, который как и председатель СНБ Рустам Иноятов является востоковедом по образованию, считался ведущим специалистом по Афганистану и Таджикистану не только в своей структуре, но и в Совете безопасности Узбекистана.

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Генерала спецслужб Узбекистана приговорили к пожизненному заключению
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