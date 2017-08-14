На Филиппинах в боях уничтожены 25 террористов

Не менее 25 боевиков убиты на юге Филиппин в ходе боев между местными исламистами-игиловцами и сепаратистами. С последними официальные власти страны ранее заключили перемирие для борьбы с фундаменталистскими радикалами, сообщает агентство Рейтер.

Как заявил представитель филиппинской армии полковник Герри Бесана, военнослужащие оказывали артиллерийскую поддержку действующей в регионе организации "Исламский освободительный фронт Моро" (сепаратисты), которая ведет борьбу с боевиками-исламистами же, но сторонниками террористической группировки "Исламское государство".

"Согласно отчету наблюдателей за соблюдением перемирия, с обеих сторон погибли примерно по 25 человек, из которых 20 – представители поддерживающей ИГ* группировки", — заявил Бесана.