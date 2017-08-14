Из квартиры в Баку украли 300 тысяч манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже денег, золотых украшений и ружья, сообщает сайт МВД.
В результате оперативно-розыскных действий, предпринятых сотрудниками Главного управления полиции Баку и 1-го отделения Хазарского РОП, задержан житель столицы Эльвин Пириев.
Пириев подозревается в том, что 11 августа в поселке Бузовны, ворвавшись в один из домов и связав руки его владелице, он украл у нее 75 000 манатов, 11 000 долларов, золотые изделия на сумму в 200 000 манатов, а также ружье марки «Винчестер».
Идет поиск троих подельников Пириева, личность которых уже установлена.