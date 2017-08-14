Завтра в Баку будет облачно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как ожидается, вечером на полуострове местами пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21 - 25°, днем - 31 - 36°. В Баку ночью будет 23 - 25°, днем - 35 - 37° тепла.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханов, Пиршагов, Нардаран и Бильгя составит 25 - 26°, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакян и Шувелян – 26 - 27°, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 27 - 28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышение влажности воздуха 15 - 16 августа может отрицательно сказаться на самочувствии людей.

Синоптики также предупреждают, что с вечера 14 августа в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди. Есть вероятность выпадения града. Возможно повысшение уровня воды в реках.