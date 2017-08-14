Подписаться на уведомления
 

Завтра в Баку будет облачно

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. 

Как ожидается, вечером на полуострове местами пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21 - 25°, днем - 31 - 36°. В Баку ночью будет 23 - 25°, днем - 35 - 37° тепла.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханов, Пиршагов, Нардаран и Бильгя составит 25 - 26°, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакян и Шувелян – 26 - 27°, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 27 - 28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышение влажности воздуха 15 - 16 августа может отрицательно сказаться на самочувствии людей.

Синоптики также предупреждают, что с вечера 14 августа в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди. Есть вероятность выпадения града. Возможно повысшение уровня воды в реках.

471 просмотров


Старости
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
15 Авг 33° / 23°
16 Авг 32° / 23°
17 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0095 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Эпидемия холеры в Йемене: полмиллиона зараженных
Сколько зарабатывают азербайджанские мигранты в России Не наш рейтинг
ИГИЛ готовило теракты в Москве
В Хачмазе утонул человек
Смертельный наезд на пешехода в Барде
Госсекретарь МИД Чехии прибыл в Баку
Стала известна цена iPhone 8
Турецкая контрразведка ищет террористов ПКК в полицейской униформе фото
Таможня изъяла почти полмиллиона сигарет фото
Теракт в Турции: есть жертвы
Один из лидеров "Талибана" убит своей охраной
Завтра в Баку будет облачно
Из квартиры в Баку украли 300 тысяч манатов
На Филиппинах в боях уничтожены 25 террористов
В Сальяне из квартиры похитили 26 тысяч манатов
В Непале слоны эвакуировали туристов из зоны наводнений
Генерала спецслужб Узбекистана приговорили к пожизненному заключению
Биг-Бен закрывается на ремонт
В Баку угнали «лондонское такси»
В Армении погиб российский военный
В Стамбуле боевик ИГИЛ убил полицейского
Армения попросила Россию о помощи
Турист сорвал джекпот в Лас-Вегасе
МИД России: «США должны вывести войска из Афганистана»
Адвокат об экстрадиции Лапшина в Израиль
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться