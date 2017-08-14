Теракт в Турции: есть жертвы

В городе Шемдинли провинции Хаккяри произошел теракт. Двое человек погибли, сообщает Habertürk.
По сообщениям источника, гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве, которое было заложено на дороге.
Погибли двое мирных жителей.
В городе Шемдинли провинции Хаккяри произошел теракт. Двое человек погибли, сообщает Habertürk.
По сообщениям источника, гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве, которое было заложено на дороге.
Погибли двое мирных жителей.
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