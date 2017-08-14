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Теракт в Турции: есть жертвы

 

В городе Шемдинли провинции Хаккяри произошел теракт. Двое человек погибли, сообщает Habertürk.

По сообщениям источника, гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве, которое было заложено на дороге.

Погибли двое мирных жителей.

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