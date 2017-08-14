Таможенники Билясуварского таможенного управления на КПП "Гоша тепе" азербайджано-иранской границы обнаружили и конфисковали крупную партию сигарет.
Как говорится в сообщении пресс-службы Госкомтаможни, работники этого ведомства остановили грузовую машину VOLVO с номерным знаком 47 PC 821/33 AS 368, управляемую гражданином Турции Йылдыромом Сулейманом.
В результате проверки в автомобиле было обнаружено 800 блоков сигарет “GSS”, 1800 блоков сигарет “Brilliant” и 5000 -блоков сигарет “OSCAR”, а также 6000 пачек сигарет “KİNG”, 8000 - “MM” и 408000 - “Victory” В общей сложности было вывлено до 429600 сигарет. По факту началось расследование.