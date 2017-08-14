Стала известна цена iPhone 8

Новый iPhone 8 будет стоит около $1200. Это может негативно отразиться на продажах Apple, сообщает CNBC.
Согласно опросу, проведенному Barclays, только 11% респондентов готовы потратить $1000 на такую вещь, как iPhone. 18% владельцев «яблочного» смартфона готовы заплатить более $1000 за следующую модель.
Ранее сообщалось, что iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. Предположительно, он получит безрамочный OLED-дисплей, беспроводную зарядку и сможет сканировать лица.