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Госсекретарь МИД Чехии прибыл в Баку

 

Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане государственным секретарем министерства иностранных дел Чехии Петром Гайдушек.

Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече прошло обсуждение нынешнего состояния отношений между двумя странами, в связи с чем сторонами выражено  было  единодушное удовлетворение.

Стороны также провели обмен мнениями в отношении отдельных аспектов законодательств Азербайджана и Чехии, и в частности положений закона о дипломатической службе.

Кроме того на встрече рассматривались перспективы развития сотрудничества между двумя странами, вопросы образования и повышения квалификации государственных служащих и дипломатов.

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