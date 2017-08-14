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Сколько зарабатывают азербайджанские мигранты в России Не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Социологический опрос мигрантов из стран СНГ и Грузии, проведенный в феврале-марте 2017 года Центром этнополитических и региональных исследований для НИУ, показал, что более 70% работающих в РФ мигрантов делают это на законных основаниях.

Они зарабатывают в России легально в среднем 35,3 тысячи рублей в месяц, но нагрузка несоизмеримо выше, чем у россиян.

Больше всех в России зарабатывают мигранты из Белоруссии. Их средняя зарплата составляет 41 тысячу рублей. При этом они в основном работают на легальных основаниях.

Мигранты из Грузии и Молдовы, работающие легально, получают по 36 тысяч рублей в месяц, а их коллеги, которые работают без разрешения на работу – 33 тысячи рублей.

Граждане Азербайджана также получают 36 тысяч рублей, если работают легально. Нелегально работающие азербайджанские мигранты получают на 6 тысяч меньше – 29 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего получают мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Их средняя зарплата в месяц составляет 27 и 29 тысяч рублей соответственно.

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