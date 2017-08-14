Эпидемия холеры в Йемене: полмиллиона зараженных

В Йемене число инфицированных с подозрением на холеру превысило 500 тысяч человек. Порядка двух тысяч заразившихся к настоящему времени уже скончались, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за период с начала вспышки пандемии в апреле нынешнего года и по 13 августа включительно общее количество заболевших составило 503 484 человека, из них 1975 человек уже скончались от неустановленного вируса. При этом каждые сутки заболевают здесь примерно до пяти тысяч.

В организации отмечают, что, несмотря на разрушенность национальной системы здравоохранения и дефицита в стране необходимых лекарств, почти 100% заболевших из тех, кто имеет доступ к медицинским услугам, все же исцеляются. Между тем, однако, целых 15 миллионов йеменцев по-прежнему лишены всякого доступа к лекарствам.

"Для спасения жизней в Йемене мы должны поддержать систему здравоохранения и особенно - медицинских работников. Я призываю власти Йемена и все заинтересованные стороны найти политическое решение этого конфликта", — прокомментировал ситуацию Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.