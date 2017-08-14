Больше всех в России зарабатывают азербайджанцы

Мигрантов в России стало меньше, но они чаще работают легально и реже жалуются на неприязнь к ним местных жителей. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Коммерсант». При этом в вопросе оплаты труда азербайджанцы в Российской Федерации неожиданно оказались в лидерах.

Социологический опрос мигрантов из стран СНГ и Грузии, проведенный в феврале-марте 2017 года Центром этнополитических и региональных исследований для НИУ ВШЭ (выборка 8,7 тыс. человек, включая как временных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство), показал, что более 70% работающих в РФ мигрантов делают это на законных основаниях.

Наличие легального статуса в принципе связано с более высокими доходами, но, как отмечает заместитель директора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко, разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов в целом оказалась небольшой. Имеющиеся различия связаны, по его мнению, «главным образом со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность»

Как оказалось, средняя заработная плата у трудовых мигрантов из Азербайджана в России, работающих легально, составляет почти 36 тысяч рублей, а у "нелегалов" – почти 30 тысяч рублей. Для сравнения: у соответствующих групп армянских граждан эти показатели равны 31 и 26 тысячам рублей.

Больше, чем азербайджанцы, да и представители всех прочих постсоветских стран, зарабатывают только белорусы, но это во многом именно за счет того, что нелегалов среди них нет, все-таки РФ и Беларусь – союзные государства. В среднем граждане этой страны зарабатывают чуть более 41 тысячи рублей в месяц.

К «азербайджанским" показателям близки и "грузинские", что удивительно, учитывая непростые отношениях России и Грузии. "Легальные" грузины зарабатывает здесь примерно столько же, сколько азербайджанцы – около 36 тысяч. А вот нелегалы даже побольше азербайджанских коллег - 33,5 тыс. рублей.

Представители остальных республик бывшего СССР заметно уступают по заработкам, особенно, если речь идет о выходцах из Центральной Азии. В среднем же мигранты зарабатывают в Росии около 30 тысяч рублей в месяц.

Еще один любопытный момент: в исследовании изучались и намерения трудовых мигрантов, хотят ли они остаться в России навсегда. Безусловным лидером стала тут Армения. 72,1% граждан этой страны, работающих в России, выразили такое пожелание. Среди азербайджанцев таковых оказалось всего 58,1%.