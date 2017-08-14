Подписаться на уведомления
 

Больше всех в России зарабатывают азербайджанцы

Автор: Отдел информации 

Мигрантов в России стало меньше, но они чаще работают легально и реже жалуются на неприязнь к ним местных жителей. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Коммерсант». При этом в вопросе оплаты труда азербайджанцы в Российской Федерации неожиданно оказались в лидерах.

Социологический опрос мигрантов из стран СНГ и Грузии, проведенный в феврале-марте 2017 года Центром этнополитических и региональных исследований для НИУ ВШЭ (выборка 8,7 тыс. человек, включая как временных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство), показал, что более 70% работающих в РФ мигрантов делают это на законных основаниях.

Наличие легального статуса в принципе связано с более высокими доходами, но, как отмечает заместитель директора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко, разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов в целом оказалась небольшой. Имеющиеся различия связаны, по его мнению, «главным образом со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность» 

Как оказалось, средняя заработная плата у трудовых мигрантов из Азербайджана в России, работающих легально, составляет почти 36 тысяч рублей, а у "нелегалов" – почти 30 тысяч рублей. Для сравнения: у соответствующих групп армянских граждан эти показатели равны 31 и  26 тысячам рублей.

Больше, чем азербайджанцы, да и представители всех прочих постсоветских стран, зарабатывают только белорусы, но это во многом именно за счет того, что нелегалов среди них нет, все-таки РФ и Беларусь – союзные государства. В среднем граждане этой страны зарабатывают чуть более 41 тысячи рублей в месяц.

К «азербайджанским" показателям близки и "грузинские", что удивительно, учитывая непростые отношениях России и Грузии. "Легальные" грузины зарабатывает здесь примерно столько же, сколько азербайджанцы – около 36 тысяч. А вот нелегалы даже побольше азербайджанских коллег - 33,5 тыс. рублей.

Представители  остальных республик бывшего СССР заметно уступают по заработкам, особенно, если речь идет о выходцах из Центральной Азии. В среднем же мигранты зарабатывают в Росии около 30 тысяч рублей в месяц.

Еще один любопытный момент: в исследовании изучались и намерения трудовых мигрантов, хотят ли они остаться в России навсегда. Безусловным лидером стала тут Армения. 72,1% граждан этой страны, работающих в России, выразили такое пожелание. Среди азербайджанцев таковых оказалось всего 58,1%.

3321 просмотров


Старости
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
15 Авг 33° / 23°
16 Авг 32° / 23°
17 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0095 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

ИГИЛ хотело применить "мать Сатаны" в Москве Обновлено; видео
Разведка США нашла украинские двигатели на ракетах Ким Чен Ына
Трамп прервал отпуск и досрочно возвращается в Белый дом
Главредом Lenta.ru стал 23-летний журналист
Чемпион России арестован за убийство своей матери
«Коммунисты России» объявили голодовку
«Копенгаген» уже в Баку Большой ажиотаж перед матчем Лиги чемпионов
Перестрелка в Карабахе: убит армянский солдат
Шаварш Кочарян: «У Армении нет такого союзника, как Турция у Азербайджана»
Россия поставит в Ирак танки Т-90
Египет переносит столицу
В Израиле задержали миллиардера Бени Штейнмеца
В Азербайджане ожидается очередное помилование заключенных Эксклюзив
Сербия хочет разделить Косово
Больше всех в России зарабатывают азербайджанцы
Военнослужащие почтили память двухлетней Захры фото
Эпидемия холеры в Йемене: полмиллиона зараженных
В Хачмазе утонул человек
Смертельный наезд на пешехода в Барде
Госсекретарь МИД Чехии прибыл в Баку
Стала известна цена iPhone 8
Турецкая контрразведка ищет террористов ПКК в полицейской униформе фото
Таможня изъяла почти полмиллиона сигарет фото
Теракт в Турции: есть жертвы
Один из лидеров "Талибана" убит своей охраной
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться