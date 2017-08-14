Сербия хочет разделить Косово

Глава МИД Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его мнению, разрешит конфликтную ситуацию вокруг этой бывшей сербской провинции. Северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, должна отделиться и перейти в подчинение Сербии, приводит Дойче велле информацию, опубликованную сегодня в газете Novosti.

Кроме того, оставшимся в Косово сербам следует предоставить автономию, а местные средневековые сербские монастыри должны получить особый автономный статус по модели греческого Афона, считает глава МИД Сербии.

В своей статье Дачич отходит от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория. Прежняя политика Сербии по Косово "потерпела полное поражение", указал политик.

Между тем в самом Косово, вероятно, отклонят идею сербского министра, пишет агентство dpa. США и ЕС ранее высказывались против любых изменений границ на Балканах.