В преддверии праздника Курбан ожидается объявление очередного акта о помиловании. Подписание такого документа не исключила и член Госкомиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагим кызы.

По ее словам, комиссия является постоянно работающим органом.

«Президент страны из соображений гуманности периодически утверждает подобные акты, и я не исключаю, что скоро выйдет указ, касающийся помилования. Не исключено, что он может выйти и на Курбан байрамы», - сказала депутат в беседе с корреспондентом haqqin.az.

На вопрос, коснется ли помилование тех, кого на Западе считают политзаключенными, М. Ибрагимкызы отметила, что ей неизвестно, кто конкретно выйдет на свободу.

"Сейчас называть имена тех или иных людей неэтично. Правомочия комиссии ограничиваются лишь подготовкой документов по отдельным заключенным. Проект рекомендательного характера еще не подготовлен, идут обсуждения. Но одно могу сказать - в Азербайджане нет политических заключенных. В нашей стране никого не преследуют по политическим мотивам, есть лица, являвшиеся в свое время представителями различных партий и организаций и привлеченные к уголовной ответственности за совершение конкретных преступлений. Никто из них не был осужден в связи с их политическими взглядами", - отметила М. Ибрагим кызы.