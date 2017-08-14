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В Израиле задержали миллиардера Бени Штейнмеца

 

Полиция Израиля задержала бизнесмена Бени Штейнмеца для допроса в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщает газета Haaretz.

По данным издания, помимо бизнесмена для допроса были задержаны еще четыре человека. Формально они подозреваются в отмывании денег, фальсификации корпоративных документов, мошенничестве и корпоративном нарушении доверия, а также  в препятствовании правосудию и взяточничестве.

Как сообщает газета со ссылкой на полицию, задержанные подозреваются в систематичном использовании контрактов по несуществующим сделкам, включая имущественные сделки в другой стране для перевода средств и отмывания денег. В офисах и местах жительства некоторых из подозреваемых были проведены обыски.

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