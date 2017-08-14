Шаварш Кочарян: «У Армении нет такого союзника, как Турция у Азербайджана»

Турция не продает оружие Армении и не вооружает ее, а Россия это делает, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в интервью армянской службе Радио Свободы, комментируя политику Турции в вопросе вооружения Азербайджана.

«Турция давно заявила, что они один народ – два государства. С этой точки зрения ожидать, что какое-либо государство, кем бы оно ни было, может быть таким же близким Армении, было бы преувеличением», — заявил Шаварш Кочарян, согласившись, что у Армении нет такого союзника, как Турция у Азербайджана.