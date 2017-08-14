Датский футбольный клуб «Копенгаген» прибыл в Баку, где завтра в 20:00 проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Датчане прилетели в Баку чартерным рейсом из столицы Дании. Полет занял более четырех часов. Самолет с делегацией «Копенгагена» на борту приземлился в 15:00. Из аэропорта Гейдара Алиева команда отправится в отель. В 20:00 «Копенгаген» проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где и пройдет сама игра.

Датчане привезли в Баку 20 футболистов:

Стефан Андерсен, Пьер Бенгтссон (Швеция), Уильям Квист, Беджамин Вербич (Словения), Урош Матич (Сербия), Федерико Сантандер (Парагвай), Андрия Павлович (Сербия), Николай Томсен, Микаэль Антонссон (Швеция), Каспер Куск, Мадс Роерслев, Николай Бойлесен, Питер Анкерсен, Юссеф Туту, Робин Олсен (Швеция), Микаэль Люфтнер (Чехия), Пирос Сотирио (Кипр), Дэнни Аманкваа, Карло Холсе, Ким Кристенсен.

В составе «Копенгагена» девять легионеров. Трое из них представляют соседнюю Швецию. Травмированы норвежец Том Хогли и еще один швед - Эрик Йоханссон, а словак Ян Грегуш дисквалифицирован.

У «Карабаха» травмирован Дани Кинтана. Остальные игроки в строю.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Тальявенто. Помогать ему будут лайнсмены Алессандро Кальяти и Алессандро Костанцо, а также рефери за воротами Массимилиано Иррати и Антонио Дамато. Резервный арбитр – Филиппо Мели.

Инспектором предстоящей встречи назначен австриец Фриц Штухлик. Делегат УЕФА – болгарин Андрей Мединцев.

Как известно, азербайджанская команда впервые будет играть в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Согласно правилам УЕФА, начиная с раунда плей-офф Лиги чемпионов перед началом матчей звучит гимн Лиги чемпионов, который так любят футбольные болельщики. Таким образом в Баку впервые официально прозвучит этот музыкальный хит европейского футбола.

Интерес к матчу небывалый. Билеты поступили в продажу в субботу, и у касс Республиканского стадиона тут же образовались длинные очереди. В первый же день было продано 15 тысяч билетов. Нет никаких сомнений, что на матче будет аншлаг, а многие желающие не смогут попасть на стадион. Правда, ради комфорта поклонников футбола «Карабаху», который четвертый год подряд будет играть в групповом раунде еврокубков, уже давно следовало бы задуматься об онлайн-продаже билетов. К примеру, на матчи сборной Азербайджана можно приобрести билет не выходя из дома. А вот чтобы попасть на игру «Карабаха», любители футбола вынуждены стоять под палящим солнцем.

Специальную подготовку к игре прошел и стадион имени Тофика Бахрамова. К матчам этой стадии Лиги чемпионов у УЕФА особые требования. К игре с «Копенгагеном» была установлена система Goal Line, которая будет определять пересек ли мяч линию ворот или нет. Также завезены электронные табло. Проведена и другая работа, чтобы арена соответствовала требованиям УЕФА.

Прямую трансляцию матча будут вести многие телеканалы мира – России, Германии, Великобритании, Сербии, Португалии, Норвегии, Швеции и других стран. Разумеется, покажут игру в Азербайджане и в Дании.