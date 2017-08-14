«Коммунисты России» объявили голодовку

Руководители "Коммунистов России" начали бессрочную голодовку в знак протеста против отказа в регистрации списка партии на выборах в Законодательное собрание Северной Осетии, сообщила в понедельник пресс-служба ЦК партии.

"Руководители партии "Коммунистов России" сегодня, 14 августа, начали бессрочную голодовку протеста в помещении Центрального Комитета партии", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В Москве голодает более 20 человек, в том числе председатель ЦК Максим Сурайкин, заместитель председателя ЦК Сергей Малинкович, члены Политбюро партии Ярослав Сидоров и Александр Подзоров, а также ряд членов ЦК.

Голодовка объявлена в знак протеста против незаконного, по мнению партии, решения Ставропольского краевого суда, который назвал поддельными подписи кандидатов партии под заявлениями о согласии баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Северной Осетии.

Заместитель председателя "Коммунистов России" Руслан Хугаев начал голодовку в Северной Осетии. С понедельника в регионах России начинаются акции солидарности с голодающими руководителями партии, добавили в пресс-службе.