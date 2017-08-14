Чемпион России арестован за убийство своей матери

В Москве арестован чемпион России по гольфу Артем Нестеров, подозреваемый в убийстве собственной матери, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Щербинского городского суда Светлану Ехтанигову.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нестерова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По версии следствия, вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселке Ерино на территории Новой Москвы, было обнаружено обезглавленное, с резаными ранами на животе тело женщины 1951 года рождения.

12 августа 2017 года был задержан сын убитой, который во время допроса полностью признал свою вину в совершении этого преступления.