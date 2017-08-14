Главредом Lenta.ru стал 23-летний журналист

23-летний Владимир Тодоров, ранее занимавший должность редактора отдела "Интернет и СМИ", назначен новым главредом портала Lenta.ru вместо Александра Белоновского. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сайт издания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белоновский покидает компанию и вместе с частью команды займется развитием проекта Iz.ru, принадлежащего "Национальной Медиа Группе". В пресс-службе холдинга тогда подтвердили, что смена редактора действительно произойдет, но отказались назвать его имя.

Сам Тодоров не стал комментировать эту информацию.

Тодоров в 2017 году стал лауреатом премии Союза журналистов Москвы, изучал востоковедение в НИУ ВШЭ, работал корреспондентом отдела "Бизнес и финансы", а затем редактором отдела "Технологии" в Gazeta.ru.