Трамп прервал отпуск и досрочно возвращается в Белый дом

Президент США Дональд Трамп прервал "рабочий отпуск" и возвращается в Вашингтон по причине напряженного рабочего графика.

"Возвращаюсь в Вашингтон этим утром. Надо сделать много работы. Сосредоточусь на торговле и военных вопросах", — написал Трамп в Twitter.

Президент США отправился в 17-дневный "рабочий отпуск" 4 августа. Представитель Белого дома заявил, что Трамп трудиться будет на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования. Отмечалось, что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.

Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA