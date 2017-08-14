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Разведка США нашла украинские двигатели на ракетах Ким Чен Ына

 

На новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР за последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена от украинского завода «Южмаш». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS).

Солидарная оценка экспертов американской разведки и ряда открытых структур (среди которых и IISS) состоит в том, что двигатели новой межконтинентальной ракеты, испытанной Пхеньяном, «скорее всего» имеют украинское происхождение, утверждается в публикации.

Предположительно они разработаны на основе тесного знакомства с конструкцией и технологией жидкостных двигателей, которые применялись на советских баллистических ракетах, разработанных в днепропетровском конструкторском бюро «Южное» и производившихся на заводе «Южмаш». В частности, речь идет о маршевых двигателях с двухкамерными модулями РД-250, ставившихся на ракеты Р-36 (8К67).

«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР, и помогают ли им украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

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