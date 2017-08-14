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Генпрокуратура Украины нашла виновных за «Иловайский котел»

 

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) опубликовала результаты расследования событий относительно так называемого «Иловайского котла» - боевой операции, проведенной  донецкими сепаратистами, в результате  которой погибли свыше 360 украинских военных, сообщает УНИАН.

В тексте ГПУ указано, что решение «о зачистке Иловайска от террористов» было принято на фоне успешного проведения предварительных операций с целью установления контроля над путями снабжения, что в дальнейшем позволило бы «окружить и освободить Донецк от террористов».

На время проведения операции пришлось, как утверждает ГПУ, и масштабное вторжение «российских войск» — в ночь на 24 августа 2014 года. «Силы вторжения», по данным ведомства, состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 пушек; до 45 минометов; и 5 ПТРК.

Вследствие того что силы противника, указывает Генпрокуратура, значительно преобладали над украинскими, бойцы ВСУ попали в окружение. Военное руководство вело переговоры с «российской стороной» о безопасном выводе украинских военных из района Иловайска по согласованным маршрутам. В свою очередь «российское военное руководство дало гарантию такого вывода».

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