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Ученые: Человечество исчезнет через 100 - 500 лет

 

Человечество исчезнет через 100 - 500 лет. К такому выводу пришел бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир в статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology.

Из текста ее следует, что технологические цивилизации, которые существуют миллионы лет, чрезвычайно редки и маловероятны. Люди — одна из них. При этом, по мнению ученого, Homo sapiens является одним из самых отсталых из технологически развитых видов, поскольку покорение космоса и освоение энергии атома произошло только в последние 100 лет. Человеческая цивилизация должна быть типичной во Вселенной, полагает Уитмир.

По его мнению, принцип заурядности предполагает, что поочередное появление нескольких цивилизации на одной и той же планете маловероятно. Это означает, что в конце своего существования люди, скорее всего, сделают биосферу непригодной для жизни.

Уитмир также построил колоколообразную кривую, показывающую сколь долго еще предстоит прожить человечеству. По его ученого, технологическая цивилизация на Земле продержится примерно столько же, сколько уже существует, то есть около ста лет, при этом с учетом стандартного отклонения и асимметрии графика этот показатель может увеличиться и до 500 лет.

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