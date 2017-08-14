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В России мужчина получил 24 года тюрьмы за сексуальное насилие над своими детьми

 

Суд в Волгоградской области приговорил 37-летнего жителя города Ленинск, обвиняемого в сексуальном насилии над четырьмя своими несовершеннолетними детьми, к 24 годам колонии строгого режима, передает Интерфакс сообщение представителя регионального управления СКР Наталии Куницкой.

"По данным следствия, начиная с 2006 года осужденный регулярно подвергал сексуальному насилию свою родную дочь, которой на тот момент было всего лишь четыре года. Спустя шесть лет, в 2012 году, надругательствам со стороны отца стали подвергаться и другие дети: две дочери и сын, 2007, 2009 и 2004 годов рождения", - сказала Куницкая.

Она отметила, что во время совершения каждого из этих преступлений мать детей находилась в соседней комнате, однако впоследствии женщина утверждала, что даже не догадывалась о действиях супруга.

"О том, что в сексуальное рабство к собственному отцу попали четверо малолетних детей, стало известно случайно, по заявлению самого осужденного, который сообщил в правоохранительные органы о якобы имевшем место случае вступления его старшей дочери в половую связь с одноклассниками", - сказала Куницкая.

Следователи полагают, что таким образом мужчина хотел обезопасить себя, поскольку в ближайшее время старшая дочь должна была пройти медицинскую комиссию, врачи которой дали бы однозначное заключение о том, что школьница давно живет половой жизнью.

"На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Правдивость его показаний и показаний детей, ставших жертвами сексуального насилия, подтвердили психологи, принимавшие участие в допросах", - добавила собеседница агентства.

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