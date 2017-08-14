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Москва и Анкара решат судьбу турецких томатов

 

Россия и Турция в ближайшие недели проведут консультации по вопросам действующих ограничений, в том числе на поставки в РФ турецких томатов, сообщил журналистам замминистра экономического развития России Алексей Груздев.

На прошлой неделе министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

"Как было предусмотрено в заявлении вице-премьеров — ничего не пересматривали. Соответствующие консультации будут проводиться в ближайшее время, но они будут начаты — то есть не стоит ожидать, что решение будет принято. Я думаю, что первые контакты в течение ближайших нескольких недель будут по всему комплексу вопросов, в том числе и по томатам", — сказал Груздев.

Он подчеркнул, что в рамках достигнутых договоренностей стороны будут обсуждать ситуацию и обмениваться мнениями. "У нас есть механизм урегулирования ограничений", — добавил он.

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