В Локбатане нашли пушечный снаряд

В поселке Локбатан Гарадагского района обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд. Об этом сообщает Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA) при Кабинете министров.

14 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении на территории поселка Локбатан в Гарадагском районе Баку неразорвавшегося пушечного снаряда. Незамедлительно на место происшествия была направлена специальная мобильная группа быстрого реагирования.

Специалисты агентства осмотрели территорию раскопок вдоль железной дороги и в результате обнаружила и изъяла 2 пушечных снаряда (БМ-21) диаметром 115 мм, перевезенных затем для обезвреживания на специальный полигон по уничтожению опасных предметов и устройств.

Вблизи места находки был произведен под- и надпочвенный осмотр территории соответственно в 240 и 900 кв.м, не выявивший нахождения здесь других опасных предметов и устройств.