На таможенном посту «Верхний Ларс», что на российско-грузинской границе, столкнулись машины с азербайджанскими и армянскими госномерами, сообщили haqqin.az очевидцы происшествия.
Согласно информации, микроавтобус марки «Мерседес Вито» с азербайджанским регистрационным номером сзади врезался в автомобиль «Мерседес Е-класс» с армянским номером.
Водители поспорили, пытаясь выяснить, кто виноват в ДТП.
Отметим, что именно водитель автомобиля, ударивший впередиидущую машину, считается виновником в подобных ДДП.