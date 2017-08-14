«Скорая» занялась бомжами в Баку

Бакинская «скорая» оказала медицинскую помощь 190 лицам без определенного места жительства.

Как передает haqqin.az cо ссылкой на пресс-службу Минздрава, за первое полугодие 2017 года в Службу скорой и экстренной помощи Баку поступило 334000 вызовов. Среди них 190 вызовов к лицам без определенного места жительства.

Согласно указу Главного управления здравоохранения Баку, после оказания им первичной медпомощи лица эти затем проходят обследование у хирургов, травматологов и рентгенологов. При обнаружении каких-либо заболеваний их направляют в соответствующие профильные медучреждения.

При необходимости лиц этих обследуют токсикологи, в дезинфекционной станции им проводят санитарно-гигиеническую обработку, после чего они поступают в одну из больниц столицы.

При обнаружении же у этих граждан психических нарушений или туберкулеза их помещают в надлежащие медицинские стационары.