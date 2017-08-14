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SOCAR и «Лукойл» объединяют силы в Турции

Автор: Отдел информации 

“Лукойл» и азербайджанская SOCAR обсуждают возможность совместного приобретения новых активов на топливном рынке Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на старшего вице-президента по поставкам и продажам «Лукойла» Вадима Воробьева.

«Наша компания изучает возможности расширения доли участия на турецком рынке. Мы обсудили с представителями Госнефтекомпании Азербайджана (Socar) вопрос приобретения активов третьих компаний на турецком рынке. Конкретного решения по указанному вопросу пока не принято», — отметил он.

По словам Воробьева, розничный рынок топлива Турции сохраняет привлекательность для «Лукойла». Российская компания уже инвестировала в это направление бизнеса до $1 млрд.

Вице-президент компании оттметил, что рынок нефтепродуктов Турции представляет стратегическую значимость для «Лукойла». Компания занимает 5 - 6% розничного рынка топлива Турции, добавил он.

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