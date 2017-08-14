Армия Асада вытесняет ИГИЛ

Сирийская армия высадила десант в тылу боевиков группировки ИГИЛ в ходе операции, которая готовилась при участии российских военных советников. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ.

После высадки тактического десанта был освобожден от боевиков населенный пункт Эль-Кдер в 120 км западнее города Дейр-эз-Зор, сказали российские военные.

"Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников - генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники", - заявили в Минобороны РФ.