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Биткоин ставит новые исторические рекорды

 

Как следует из данных торгов, самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в понедельник продолжила свой уверенный рост после преодоления планки в 4 тысячи долларов.

В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 16.42 рос на 5,13% — до 4,268 тысячи долларов, на BitStamp – на 4,87%, до 4,25 тысячи долларов, а на Poloniex – на 5,55%, до 4,28 тысячи долларов.

При этом курс Ethereum на Bitfinex на 16.33 растет на 1,11% — до 299 долларов. Курс Ripple на этой же бирже растет на 0,47% — до 16,84 цента. Курс же Bitcoin Cash снижается на 0,7% — до 303,1 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 16.46 понедельника составила более 140 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается почти в 71 миллиардов долларов (50,7% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28,4 миллиарда долларов. На третьем — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,6 миллиарда долларов, а на четвертом — Bitcoin Cash (чуть более 5 миллиардов долларов). Кроме того, криптовалюта IOTA вышла на 5 место по капитализации (2,403 миллиарда), обогнав Litecoin (2,402 миллиарда).

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