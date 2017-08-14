Россия срочно спасает Мадуро

Правительство России в срочном порядке кредитует власти Венесуэлы, чтобы спасти от банкротства государство, возглавляемое Николасом Мадуро. Взамен Москва получит доступ к богатейшим венесуэльским месторождениям нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные информированные источники.

По данным агентства, государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA уже несколько месяцев в закрытом режиме ведет переговоры с Роснефтью о капиталовложениях в самые производительные нефтяные месторождения.

Речь идет примерно о девяти новых объектах в дополнение к уже имеющимся в распоряжении концерна пяти, сообщили агентству высокопоставленные правительственные чиновники в Каракасе.

Отметим, что в апреле Роснефть заплатила более 1 млрд долларов в обмен на гарантию будущих поставок венесуэльской нефти, заявил представитель руководства PDVSA. Как минимум в двух ситуациях российские деньги уже помогли Венесуэле избежать дефолта, а президенту Мадуро – удержаться у власти.