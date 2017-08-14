Президент Молдавии пригрозил свергнуть свое правительство

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов жестко действовать в целях обеспечения мира и национальной безопасности в стране. В частности, правительству и правящей партии он пригрозил организацией бессрочных акций протеста. Об этом в понедельник, 14 августа, глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Вместе с народом Молдавии мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп», — пообещал Додон.

В случае, если правительство вместе с парламентским большинством, «будучи мотивированными из-за рубежа», попробуют сделать Молдавию участницей регионального военного конфликта, президент пообещал призвать своих сторонников к активным действиям. «Мы хотим мира на молдавской земле и не позволим тайных и опасных игр, ставящих под угрозу безопасность граждан», — отметил глава государства.