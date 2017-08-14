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Уникальная операция сирийской армии

 

Российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков "Исламского государства", передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников – генерал Сухел Хасан.

В ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГИЛ в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.

Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.

В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.

Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль сирийской армии перешли в общей сложности около шестидесяти квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.

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