Клинтон хочет стать христианским проповедником

Хиллари Клинтон, потерпевшая поражение на президентских выборах в 2016 году, изъявила желание стать проповедником у христиан-методистов. Об этом изданию Religious News рассказал пастор Билл Шиллади, который 20 лет дружит с семьей Клинтонов.

По словам пастора, во время одной из фотосессий Клинтон сказала ему: "Билл, я думаю, что хотела бы прочесть несколько проповедей".

"Я ей ответил: "О, действительно? Ты серьезно?" На это она ответила утвердительно", — признается Шиллади.

Хиллари Клинтон, рассказал он, с детства является прихожанкой методистской церкви. Например, она преподавала в Воскресной школе, принадлежащей Первой Объединенной методистской церкви США.

В то же время, экс-кандидат в президенты США, как уточнил Шиллади, не хочет специально учиться на проповедника. Однако, по правилам методистов, "мирян также берут на кафедру". Отец Билл был одним из консультантов Клинтон во время ее предвыборной кампании.