«Американские ядерные боеголовки с ничтожным подлетным временем вот-вот могут появиться в Грузии, Азербайджане и на Украине», - говорится в сегодняшней статье «Чем ответит Москва на развёртывание в Восточной Европе ракет средней и меньшей дальности» российской газеты «Версия».

По мнению издания, Москва уже сейчас должна дать адекватный ответ на действия американцев.

Корреспондент haqqin.az попросил преподавателя военной академии ВС Азербайджана полковника Хатаи Бахышова прокомментировать данную информацию. Военный эксперт сказал, что данная информация не соответствует действительности.

«То, что в Грузии будут размещены американские базы – это факт, но насчет Азербайджана у меня такой информации нет. Наша страна проводит нейтральную политику, не вступает ни в какие военные блоки, и я не думаю, что официальный Баку согласится на размещение американских ракет в Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан – это место для сотрудничества, а не соперничества», - сказал эксперт.