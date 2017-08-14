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Асим Моллазаде: «Антиазербайджанские статьи в израильских СМИ заказывают армяне»

Автор: Отдел информации 

Последние провокационные антиазербайджанские вбросы в израильских СМИ проплачиваются армянами и их хозяевами.  Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде, комментируя участившиеся в израильских СМИ антиазербайджанские публикации.

По его словам, в Армении и в проармянских кругах в самом Израиле никак не могут смириться с активными азербайджано-израильскими отношениями в различных сферах, поэтому они делают все возможное, чтобы нанести вред этим отношениям.

"Все это составная часть дезинформационной войны против Азербайджана. Наши отношения с Израилем носят стратегический характер, и я не думаю, что какие-нибудь статьи в израильских малотиражках нанесут урон нашим отношениям",- сказал А.Моллазаде.

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