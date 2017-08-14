Нефтяные Камни в рейтинге самых необычных городов мира

Город Нефтяные Камни в Азербайджане, расположенный на металлических эстакадах в Каспийском море, попал в рейтинг самых необычных городов в мире, составленный компанией Urban Group, сообщают Дни.ру.

Среди необычных городов также город-подделка в Китае, который является точной копией австрийского Халльштадта. При этом квадратный метр в этом населенном пункте стоит дороже, чем в "оригинальном" городе.

Еще одно необычное направление — город-крыша Уиттиер на Аляске. Примечательно, что в этом городке всего 220 человек, которые живут под одной крышей 14-этажного здания. В нем есть магазины, поликлиника, прачечная, полицейский участок, а также церковь.

Третий в списке потенциально интересных туристам — выросший вокруг месторождения нефти город Нефтяные Камни в Азербайджане, расположенный на металлических эстакадах в Каспийском море. Изначально населенный пункт был построен на семи старых кораблях, однако в 70-х годах прошлого века в нем появились дома с пятью и даже девятью этажами. Две тысячи человек, которые проживают в городе, приезжают туда всего на несколько месяцев в год и работают вахтовым методом.

Испанский город Сетениль-де-лас-Бодегас практически врезается в огромную базальтовую скалу и составляет с ней единое целое. В связи с этим некоторые путешественники предпочитают передвигаться по городу трусцой, однако за 800-летнюю историю города скалы, которым уже несколько миллионов лет, ни разу не рушились.