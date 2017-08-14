Подписаться на уведомления
 

Нефтяные Камни в рейтинге самых необычных городов мира

 

Город Нефтяные Камни в Азербайджане, расположенный на металлических эстакадах в Каспийском море, попал в рейтинг самых необычных городов в мире, составленный компанией Urban Group, сообщают Дни.ру.

Среди необычных городов также город-подделка в Китае, который является точной копией австрийского Халльштадта. При этом квадратный метр в этом населенном пункте стоит дороже, чем в "оригинальном" городе.

Еще одно необычное направление — город-крыша Уиттиер на Аляске. Примечательно, что в этом городке всего 220 человек, которые живут под одной крышей 14-этажного здания. В нем есть магазины, поликлиника, прачечная, полицейский участок, а также церковь.

Третий в списке потенциально интересных туристам — выросший вокруг месторождения нефти город Нефтяные Камни в Азербайджане, расположенный на металлических эстакадах в Каспийском море. Изначально населенный пункт был построен на семи старых кораблях, однако в 70-х годах прошлого века в нем появились дома с пятью и даже девятью этажами. Две тысячи человек, которые проживают в городе, приезжают туда всего на несколько месяцев в год и работают вахтовым методом.

Испанский город Сетениль-де-лас-Бодегас практически врезается в огромную базальтовую скалу и составляет с ней единое целое. В связи с этим некоторые путешественники предпочитают передвигаться по городу трусцой, однако за 800-летнюю историю города скалы, которым уже несколько миллионов лет, ни разу не рушились.

496 просмотров


Старости
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
15 Авг 33° / 23°
16 Авг 32° / 23°
17 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0095 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

В Москве на известного телеведущего напали с ножом
«Копенгаген» согласен на ничью с «Карабахом»
Нефтяные Камни в рейтинге самых необычных городов мира
ДТП в Турции: погибли восемь человек
Асим Моллазаде: «Антиазербайджанские статьи в израильских СМИ заказывают армяне»
Американские ядерные ракеты могут появиться в Азербайджане? Комментарий эксперта
Гурбан Гурбанов: «Карабах» далек от оптимальной формы» За день до «Копенгагена»
Клинтон хочет стать христианским проповедником
Уникальная операция сирийской армии
Президент Молдавии пригрозил свергнуть свое правительство
Россия срочно спасает Мадуро
Биткоин ставит новые исторические рекорды
Армия Асада вытесняет ИГИЛ
SOCAR и «Лукойл» объединяют силы в Турции
«Скорая» занялась бомжами в Баку
Армянский и азербайджанский автомобили столкнулись на российской границе фото
Армения не справляется с лесными пожарами
Центробанк сохранил курс маната
Массовое отравление военнослужащих в Турции
Центробанк ошибся, и статистика исказилась наша аналитика
В Локбатане нашли пушечный снаряд
Москва и Анкара решат судьбу турецких томатов
В России мужчина получил 24 года тюрьмы за сексуальное насилие над своими детьми
Оползни в Сьерра-Леоне: сотни людей пропали без вести фото; видео
Цены на нефть снижаются обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться