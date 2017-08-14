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«Копенгаген» согласен на ничью с «Карабахом»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер датского «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился своими ожиданиями перед завтрашней игрой с «Карабахом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Температура нормальная, - говорит норвежский специалист. - Стадион тоже хороший. Газон хороший. Мы знаем, что мы будем играть с качественной командой, которая очень сильна в родных стенах. Результаты последних трех лет говорят о силе «Карабаха». Но завтра мы хотим добиться хорошего результата.
У нас травмирован Йоханссон. Но я не назвал бы это потерей, потому что Бойлесен, который заменит его, тоже опытный игрок. Все наше внимание приковано к игре. Постараемся добиться успеха с имеющимися футболистами.

В «Карабахе» я бы хотел отметить трио нападающих. Но завтра мы будем играть против всего «Карабаха». Это хорошая команда с большим, как и у нас, опытом в еврокубках. 

Завтра игра будет очень сложной. «Карабах» хорошо играет дома. Завтра нас устроит результативная ничья – 1:1, 2:2.

Помню ли я матч против сборной Азербайджана, в котором я забил два гола? (в отборочном турнире чемпионата мира-1998 Норвегия обыграла Азербайджан со счетом 5:0 – Haqqin.az). Я забил много голов за карьеру, и не все из них помню. Но голы в ворота сборной Азербайджана мне запомнились, потому что это были мои первые голы за сборную. Однако я все же больше помню игру в Баку, в которой мы выиграли 1:0 и попали на ЧМ-98».

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